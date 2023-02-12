Астраханца обманули на 2,7 млн рублей при заказе машины — журнал За рулем

Астраханца обманули на 2,7 млн рублей при заказе машины

Не помогло даже то, что он заранее знал о мошеннических схемах.

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Житель Советского района Астрахани, директор медицинского центра, захотел себе машину из Японии и перевел 2 687 500 рублей неким лицам, которые обещали помочь с покупкой. Но помощи не получил и заказанный автомобиль так и не увидел.

Полиция продолжает выяснять подробности случившегося.

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При опросе потерпевший рассказал полицейским, что знал о подобных схемах и способах противодействия им. Информацию он почерпнул из профилактических бесед, проводимых сотрудниками полиции, и из СМИ, однако это не помогло.

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Источник: Управление МВД России по Астраханской области

Фото: depositphotos

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