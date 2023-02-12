Алкоголь — зло: участник застолья угнал и разбил машину собутыльника, когда тот уснул — журнал За рулем

Алкоголь — зло: участник застолья угнал и разбил машину собутыльника, когда тот уснул

Угонщику грозит уголовная ответственность.

Материалы по теме
«Металлистов» на УАЗах задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

В Полесске Калининградской области участник застолья угнал автомобиль своего собутыльника, воспользовавшись тем, что тот уснул.

Он поехал покататься вместе с еще одним участником действа, но не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП пострадали оба сидевших в автомобиле, пассажира даже пришлось госпитализировать.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Выяснилось, что 23-летний водитель не только управлял автомобилем в состоянии опьянения, но также не имел права управления транспортным средством и был до этого неоднократно судим.

Теперь он стал фигурантом еще одного уголовного дела и подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон».

  • «За рулем» можно читать в Viber.

Источник: УМВД России по Калининградской области

Фото: Telegram

Наше новое видео
Китайцы сделали внедорожник (почти!) из популярного кроссовера — 7 заметных изменений
Ретротест полноприводного ГАЗ-63 (видео)
Кроссовер с замашками внедорожника: начались продажи Haval Dargo X

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров40
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: