В Полесске Калининградской области участник застолья угнал автомобиль своего собутыльника, воспользовавшись тем, что тот уснул.
Он поехал покататься вместе с еще одним участником действа, но не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП пострадали оба сидевших в автомобиле, пассажира даже пришлось госпитализировать.
Выяснилось, что 23-летний водитель не только управлял автомобилем в состоянии опьянения, но также не имел права управления транспортным средством и был до этого неоднократно судим.
Теперь он стал фигурантом еще одного уголовного дела и подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон».
- «За рулем» можно читать в Viber.
Источник: УМВД России по Калининградской области
Фото: Telegram