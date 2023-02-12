Угонщику грозит уголовная ответственность.

Материалы по теме «Металлистов» на УАЗах задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

В Полесске Калининградской области участник застолья угнал автомобиль своего собутыльника, воспользовавшись тем, что тот уснул.

Он поехал покататься вместе с еще одним участником действа, но не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП пострадали оба сидевших в автомобиле, пассажира даже пришлось госпитализировать.

Выяснилось, что 23-летний водитель не только управлял автомобилем в состоянии опьянения, но также не имел права управления транспортным средством и был до этого неоднократно судим.

Теперь он стал фигурантом еще одного уголовного дела и подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон».

«За рулем» можно читать в Viber .

Источник: УМВД России по Калининградской области

Фото: Telegram