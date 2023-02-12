Миссия (не)выполнима: обычная СТО взялась за ремонт разбитого Lamborghini

За аналогичный Aventador S в исправном состоянии просят минимум 355 000 евро!

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Один из автоцентров Минска взялся за восстановление разбитого суперкара Lamborghini Aventador S 2017 года выпуска.

В процессе возникает много сложностей, среди которых отсутствие русскоязычной информации по устройству, отсутствие запчастей в наличии, сложность вытягивания и рихтовки алюминиевых деталей.

Не радуют цены на запчасти. К примеру, бампер стоит около 5 тысяч долларов, капот — 8250 евро, фары — до 5500 долларов за каждую. Некоторые детали, такие как подушки или ремни безопасности, придется ремонтировать.

Полный процесс восстановления, по оценке директора СТО, займет месяц (плюс чуть больше на ожидание деталей), а работа обойдется в 4000–4500 белорусских рублей (116–130 тысяч российских рублей).

Lamborghini Aventador впервые был представлен в 2011 году. Все модификации оснащались 6,5-литровым бензиновым V12 и роботизированной 7-ступенчатой КПП. Мощность установки — от 700 до 780 л.с., разгон Aventador S до 100 км/ч — 2,9 секунды.

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Источник: av.by

Фото: av.by