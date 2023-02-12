Миссия (не)выполнима: обычная СТО взялась за ремонт разбитого Lamborghini — журнал За рулем

Миссия (не)выполнима: обычная СТО взялась за ремонт разбитого Lamborghini

За аналогичный Aventador S в исправном состоянии просят минимум 355 000 евро!

Материалы по теме
Очень редкий Chevrolet: цена вас удивит

Один из автоцентров Минска взялся за восстановление разбитого суперкара Lamborghini Aventador S 2017 года выпуска.

В процессе возникает много сложностей, среди которых отсутствие русскоязычной информации по устройству, отсутствие запчастей в наличии, сложность вытягивания и рихтовки алюминиевых деталей.

Миссия (не)выполнима: обычная СТО взялась за ремонт разбитого Lamborghini

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Не радуют цены на запчасти. К примеру, бампер стоит около 5 тысяч долларов, капот — 8250 евро, фары — до 5500 долларов за каждую. Некоторые детали, такие как подушки или ремни безопасности, придется ремонтировать.

Полный процесс восстановления, по оценке директора СТО, займет месяц (плюс чуть больше на ожидание деталей), а работа обойдется в 4000–4500 белорусских рублей (116–130 тысяч российских рублей).

Lamborghini Aventador впервые был представлен в 2011 году. Все модификации оснащались 6,5-литровым бензиновым V12 и роботизированной 7-ступенчатой КПП. Мощность установки — от 700 до 780 л.с., разгон Aventador S до 100 км/ч — 2,9 секунды.

  • «За рулем» можно читать в Viber.

Источник: av.by

Фото: av.by

Наше новое видео
Китайцы сделали внедорожник (почти!) из популярного кроссовера — 7 заметных изменений
Ретротест полноприводного ГАЗ-63 (видео)
Кроссовер с замашками внедорожника: начались продажи Haval Dargo X

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров66
Оцените материал
0:0

Отзывы о Lamborghini Aventador (1)

Lamborghini 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Нет (касательно реплики)

Недостатки:

Вся конструкция (кастельно реплики)

Комментарий:

О реплике автомобиля которая собрана в "мастерской" (смех) Тимура Абдульманова. Да это у него даже на мастерскую не похоже, гараж засранный, машина собрана из кусков говна на коленке, чего смеяться то...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: