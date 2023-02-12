Лошадь, драка, два сотрясения: необычное ДТП в Башкирии

Для пассажиров гужевой повозки дело закончилось госпитализацией.

Материалы по теме Виновник аварии случайно оставил на месте ДТП номер для связи

Брат и сестра собрались за продуктами в село Силантьево Бирского района республики Башкортостан. В качестве транспорта — лошадь, запряженная в сани.

По дороге случилось ДТП с автомобилем. Девушка ушибла лоб и получила сотрясение мозга, а лошадь, испугавшись, пустилась в бега. Мужчине удалось догнать животное, но его настиг родственник хозяина машины и нанес несколько ударов по голове.

В результате брат с сестрой попали в больницу. Виновник ДТП устанавливается.

«За рулем» можно читать в Viber .

Источник: Telegram-канал Mash Batash