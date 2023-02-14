OMODA С5 удивил всех! Чем именно? Раскрываем подробности!

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Не так давно вошедший на российский рынок кроссовер OMODA С5 получил небывалый успех. Чем же он произвел такое яркое впечатление и что в этом автомобиле всех удивило? Давайте узнаем!

В первую очередь огромный эффект произвела необычная внешность OMODA С5: массивная решетка радиатора Star Diamond, парящая крыша и светодиодные источники света. Внутри же кроссовер порадовал двумя сдвоенными экранами высокого разрешения по 10.25”, многоцветной подсветкой интерьера, беспроводной умной зарядкой и прекрасной акустикой от Sony.

Также автомобиль богат технологическим оснащением. В основе кроссовера лежит модульная платформа T1X. В движение его запускает 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. с вариатором и передним приводом. Благодаря этому кроссовер получил плавность и комфорт в динамике.

Чем ещё смог удивить OMODA С5? Своей безопасностью! Кроссовер успешно прошел независимые испытания на безопасность некоммерческой организацией EuroNCAP.

По итогам краш-теста была оценена способность автомобиля защитить всех, кто находится внутри автомобиля, а также пешеходов в условиях, приближенных к реальным. В результате тестирования OMODA С5 получил наивысшую оценку в пять звезд!

Уже задумались, где купить этот фантастический автомобиль? Конечно же, только у официального дилера!

Недавно в ТЦ Кунцево открылся официальный дилерский центр OMODA Кунцево. В его шоуруме представлены кроссоверы OMODA С5 в разных цветовых решениях. Здесь вы сможете познакомиться с автомобилем лично и оценить его возможности на тест-драйве.

Менеджеры ДЦ OMODA Кунцево детально познакомят вас с автомобилем, помогут оформить покупку, а также расскажут обо всех спецпредложениях, чтобы ваша сделка состоялась наиболее выгодно! Стоимость OMODA С5 стартует от 2 014 900 ₽ с учетом всех выгод.



Приезжайте знакомиться с OMODA C5 и оцените все его преимущества в ДЦ OMODA по адресу: Москва, ул. Горбунова, 14.

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