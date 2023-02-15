В каком случае не накажут за езду по тротуару

Согласитесь, когда какой-то наглец пытается проехать по тротуару, это вызывает возмущение не только у пешеходов, но и у других водителей. И правильно!
За данное нарушение предусмотрен штраф 2 тысячи рублей (12.15.2 КоАП). Причем стоит помнить, что даже заезд одним колесом на бордюр будет расценен инспектором ГИБДД как нарушение.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Автомобилиста, въехавшего на тротуар, не накажут лишь в исключительных случаях:
- автомобиль подвозит грузы к предприятиям и объектам, которые расположены непосредственно у тротуаров и пешеходных дорожек при условии, что это кратчайший путь и других возможностей подъехать нет;
- автомобиль принадлежит дорожно-эксплуатационным и коммунальным службам;
- для парковки во дворе, если иного пути не существует или он прегражден;
- для парковки, если на пути движения ведется ремонт или уборка проезжей части.
Право безнаказанно перемещаться по тротуару имеют также спецтехника (ГИБДД, скорая помощь) в случае ДТП или чрезвычайного происшествия.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте.
Источник: Помощник водителя
Фото: Ведомости/ТАСС
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.