В каком случае не накажут за езду по тротуару — журнал За рулем

В каком случае не накажут за езду по тротуару

Исключения из правил существуют, но касаются они не всех.

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Согласитесь, когда какой-то наглец пытается проехать по тротуару, это вызывает возмущение не только у пешеходов, но и у других водителей. И правильно!

За данное нарушение предусмотрен штраф 2 тысячи рублей (12.15.2 КоАП). Причем стоит помнить, что даже заезд одним колесом на бордюр будет расценен инспектором ГИБДД как нарушение.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Автомобилиста, въехавшего на тротуар, не накажут лишь в исключительных случаях:

  • автомобиль подвозит грузы к предприятиям и объектам, которые расположены непосредственно у тротуаров и пешеходных дорожек при условии, что это кратчайший путь и других возможностей подъехать нет;
  • автомобиль принадлежит дорожно-эксплуатационным и коммунальным службам;
  • для парковки во дворе, если иного пути не существует или он прегражден;
  • для парковки, если на пути движения ведется ремонт или уборка проезжей части.

Право безнаказанно перемещаться по тротуару имеют также спецтехника (ГИБДД, скорая помощь) в случае ДТП или чрезвычайного происшествия.

Источник: Помощник водителя

Фото: Ведомости/ТАСС

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