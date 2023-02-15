Парковка в эти дни будет бесплатной (даже на дорогих участках) — журнал За рулем

Парковка в эти дни будет бесплатной (даже на дорогих участках)

Решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Материалы по теме
Как выбраться из сугроба — 11 полезных (и практичных) советов

В честь Дня защитника Отечества парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно в 23 по 25 февраля.

Причем оставить авто без оплаты можно будет даже на улицах с повышенным тарифом.

Платными останутся лишь парковки со шлагбаумом.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

26 февраля парковки будут работать как в обычное воскресенье — бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час.

Парковки без оплаты являются традиционными акциями мэрии столицы в дни государственных праздников.

Источник: Telegram Сергея Собянина

Фото: АГН «Москва»

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Видеотест Dongfeng Captain: как ГАЗель, но дешевле
Горячий новичок из Елабуги: 3 длины, 2 высоты
Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров74
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: