В честь Дня защитника Отечества парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно в 23 по 25 февраля.
Причем оставить авто без оплаты можно будет даже на улицах с повышенным тарифом.
Платными останутся лишь парковки со шлагбаумом.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
26 февраля парковки будут работать как в обычное воскресенье — бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час.
Парковки без оплаты являются традиционными акциями мэрии столицы в дни государственных праздников.
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Источник: Telegram Сергея Собянина
Фото: АГН «Москва»
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