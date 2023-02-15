Ликсутов: авиаперевозки обеспечивают Москву и ЦФО товарами первой необходимости

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов принял участие в важном для развития новых логистических маршрутов круглом столе, который организовали Правительство Москвы и авиакомпания «Волга-Днепр». На мероприятии присутствовали российские производители лекарственных препаратов и оборудования.
Одной из главных тем круглого стола стали новые транспортные коридоры, необходимые для поставок товаров в Москву. В частности, новые авиационные возможности для фармацевтической логистики.
Авиатранспорт идеально подходит для доставки лекарственных препаратов. Благодаря ему можно закрыть потребность Москвы и ЦФО в лекарствах. И на борту самолетов авиакомпании «Волга-Днепр» место для них всегда найдется.
Напомним, что с апреля 2022 года действует соглашение, подписанное мэром Москвы Сергеем Собяниным и руководством авиакомпании «Волга-Днепр». Согласно ему самолеты компании перевозят важные для столицы грузы.
Рентабельность и невысокая цена транспортировки гарантируются тем, что Правительство Москвы обеспечивает полную загрузку парка воздушных судов компании. Также соглашение обеспечило гарантированный воздушный мост для снабжения Москвы и ЦФО нужными для населения товарами.
Реализации соглашения также способствуют МИД РФ и Федеральная таможенная служба РФ, благодаря помощи которых логистика продукции ведется бесперебойно.
— Контракт продлен на 2023 год. Спасибо фармкомпаниям за их вклад в развитие производства на территории Москвы. Будем всячески содействовать и помогать их бесперебойной работе и доставке необходимой продукции.
С апреля 2022 года в Москву по воздуху было доставлено более 10,5 тыс. тонн грузов. Среди них и медицинские препараты, и IT-оборудование, а также запчасти, химические компоненты и многое другое.
- Также власти Москвы попросили таксистов не повышать цены на свои услуги.
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Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва», Дептранс Москвы