Ликсутов: авиаперевозки обеспечивают Москву и ЦФО товарами первой необходимости

Этой теме был посвящен круглый стол, который организовали Правительство Москвы и авиакомпания «Волга-Днепр».

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов принял участие в важном для развития новых логистических маршрутов круглом столе, который организовали Правительство Москвы и авиакомпания «Волга-Днепр». На мероприятии присутствовали российские производители лекарственных препаратов и оборудования.

Одной из главных тем круглого стола стали новые транспортные коридоры, необходимые для поставок товаров в Москву. В частности, новые авиационные возможности для фармацевтической логистики.

Авиатранспорт идеально подходит для доставки лекарственных препаратов. Благодаря ему можно закрыть потребность Москвы и ЦФО в лекарствах. И на борту самолетов авиакомпании «Волга-Днепр» место для них всегда найдется.

Напомним, что с апреля 2022 года действует соглашение, подписанное мэром Москвы Сергеем Собяниным и руководством авиакомпании «Волга-Днепр». Согласно ему самолеты компании перевозят важные для столицы грузы.

Рентабельность и невысокая цена транспортировки гарантируются тем, что Правительство Москвы обеспечивает полную загрузку парка воздушных судов компании. Также соглашение обеспечило гарантированный воздушный мост для снабжения Москвы и ЦФО нужными для населения товарами.

Реализации соглашения также способствуют МИД РФ и Федеральная таможенная служба РФ, благодаря помощи которых логистика продукции ведется бесперебойно.

, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— Контракт продлен на 2023 год. Спасибо фармкомпаниям за их вклад в развитие производства на территории Москвы. Будем всячески содействовать и помогать их бесперебойной работе и доставке необходимой продукции.

С апреля 2022 года в Москву по воздуху было доставлено более 10,5 тыс. тонн грузов. Среди них и медицинские препараты, и IT-оборудование, а также запчасти, химические компоненты и многое другое.

Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва», Дептранс Москвы