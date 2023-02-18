Стало известно, сколько хранится информация о нарушителях в базе ГИБДД

Современные технологии позволяют хранить всю информацию об автомобилистах, в том числе и о совершенных нарушениях ПДД, неограниченное количество времени.
Ни законодательство об административных правонарушениях, ни какие-либо внутренние документы МВД не содержат указания на предельные сроки хранения такой информации.
И даже после исполнения постановления о назначении административного наказания информации о самом нарушении из базы никуда не пропадает. Любая информация о водительских нарушениях будет доступна в течение неограниченного времени.
Кроме того, информационная база ГИБДД связана с банками данных других государственных органов и организаций.
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Источник: ГИБДД РФ
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС