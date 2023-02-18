Стало известно, сколько хранится информация о нарушителях в базе ГИБДД — журнал За рулем

Стало известно, сколько хранится информация о нарушителях в базе ГИБДД

Предельных сроков ее хранения законодательством не установлено.

Материалы по теме
Что будет, если не уведомить ГИБДД о смене места жительства

Современные технологии позволяют хранить всю информацию об автомобилистах, в том числе и о совершенных нарушениях ПДД, неограниченное количество времени.

Ни законодательство об административных правонарушениях, ни какие-либо внутренние документы МВД не содержат указания на предельные сроки хранения такой информации.

И даже после исполнения постановления о назначении административного наказания информации о самом нарушении из базы никуда не пропадает. Любая информация о водительских нарушениях будет доступна в течение неограниченного времени.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Кроме того, информационная база ГИБДД связана с банками данных других государственных органов и организаций.

Источник: ГИБДД РФ

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Наше новое видео
Как превратить грузовик во внедорожник — старый добрый рецепт из СССР
Москвич 3 на тестах «За рулем»: поездили и с МКП, и с вариатором
Видеотест Dongfeng Captain: как ГАЗель, но дешевле

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров118
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: