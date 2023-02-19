Без руля и педалей: Amazon выпустил на дорогу беспилотное такси — журнал За рулем

Без руля и педалей: Amazon выпустил на дорогу беспилотное такси

Первыми пассажирами стали сотрудники компании.

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Компания Zoox, подразделение интернет-ритейлера Amazon, объявила о начале испытаний на дорогах общего пользования беспилотного транспорта. Роботакси Zoox начали перевозить сотрудников компании в Калифорнии в режиме шаттлов — из дома на работу и обратно.

По заверениям Zoox, это первый случай, когда транспортное средство без возможности управления человеком перевозит пассажиров по дорогам общего пользования. У машины нет руля и педалей, а ее вместимость — четыре человека.

Без руля и педалей: Amazon выпустил на дорогу беспилотное такси

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Роботакси Zoox могут передвигаться со скоростью до 120 км/ч. Автомобиль оборудован полностью электрическим мотором, одного заряда батареи хватает на 16 часов езды.

Сроки коммерческого запуска беспилотного такси от Amazon пока не раскрываются.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: Zoox

Фото: скриншот видео YouTube

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