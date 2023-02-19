Без руля и педалей: Amazon выпустил на дорогу беспилотное такси

Компания Zoox, подразделение интернет-ритейлера Amazon, объявила о начале испытаний на дорогах общего пользования беспилотного транспорта. Роботакси Zoox начали перевозить сотрудников компании в Калифорнии в режиме шаттлов — из дома на работу и обратно.
По заверениям Zoox, это первый случай, когда транспортное средство без возможности управления человеком перевозит пассажиров по дорогам общего пользования. У машины нет руля и педалей, а ее вместимость — четыре человека.
Роботакси Zoox могут передвигаться со скоростью до 120 км/ч. Автомобиль оборудован полностью электрическим мотором, одного заряда батареи хватает на 16 часов езды.
Сроки коммерческого запуска беспилотного такси от Amazon пока не раскрываются.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: Zoox
Фото: скриншот видео YouTube