Россия скатилась с 11-го на 19-е место в рейтинге мировых авторынков

Обеспеченность жителей РФ машинами сократилась более чем в два раза.

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В 2022 году в мире продавалось примерно 10 новых автомобилей на тысячу человек. До прошлого года Россия соответствовала среднемировому значению, но к концу 2022-го этот показатель снизился до четырех автомобилей.

С учетом падения российского рынка в 2,5 раза в прошедшем году России едва удалось попасть в топ-20. А сейчас страна может обеспечить своих жителей машинами на уровне Индии (3 машины) и Индонезии (4).

При этом по уровню богатства и технологического развития РФ может обеспечивать своих жителей новыми легковыми автомобилями на уровне Таиланда, Турции, Мексики или Бразилии, где на тысячу человек продается по девять машин.

Лидером среди мировых авторынков остался Китай с объемом 26,61 млн единиц.

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Источник: Автостат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС