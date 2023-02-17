Kia объявляет об отзывной кампании в России — журнал За рулем

Kia объявляет об отзывной кампании в России

Ремонту подлежат почти 5,5 тысячи автомобилей.

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Корейская компания Kia из-за некорректной работы трансмиссии отзовет в России 5455 автомобилей Sorento. Речь про кроссоверы, реализованные в период с 2021 по 2022 год.

«Причина отзыва транспортных средств: периодические толчки при переключении на повышенную передачу, вибрация при троганье с места и при ускорении. На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения модуля управления трансмиссией», — говорится в сообщении Росстандарта.

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Автовладельцы получат уведомления о необходимости приехать в ближайший дилерский центр для перепрограммирования модуля. Все работы будут проведены бесплатно.

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Источник: Росстандарт

Фото: Unsplash

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Отзывы о Kia Sorento (2)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хорош!

Недостатки:

Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт

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