Kia объявляет об отзывной кампании в России

Корейская компания Kia из-за некорректной работы трансмиссии отзовет в России 5455 автомобилей Sorento. Речь про кроссоверы, реализованные в период с 2021 по 2022 год.
«Причина отзыва транспортных средств: периодические толчки при переключении на повышенную передачу, вибрация при троганье с места и при ускорении. На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения модуля управления трансмиссией», — говорится в сообщении Росстандарта.
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Автовладельцы получат уведомления о необходимости приехать в ближайший дилерский центр для перепрограммирования модуля. Все работы будут проведены бесплатно.
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Источник: Росстандарт
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