Как правильно переезжать «лежачих полицейских», чтобы не навредить машине

Назвали самые частые ошибки водителей.

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Неправильный переезд через «лежачего полицейского», которых в любом городе становится все больше и больше, может привести к блокировке колес, поломке деталей и столкновению с другими автомобилями.

Иногда искусственное препятствие не обозначено специальным дорожным знаком, или же из-за плохих погодных условий не видно специальную разметку. В такой ситуации водителю ничего другого не остается, как резко тормозить. Тогда на «лежачего полицейского» он вынужден въезжать с заблокированными колесами. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на передней подвеске из-за смещения веса автомобиля вперед.

Если же проскочить неровность на большой скорости, то колеса могут удариться о поверхность и передать больше энергии сайлент-блокам и рычагам, которые могут выйти из строя.

Многие преодолевают неровность по диагонали. В таком случае может произойти столкновение со встречным транспортным средством.

И еще одна ошибка: проезд неровности одной стороной автомобиля с заездом на обочину. В этом случае основная нагрузка приходится на один бок машины, из-за чего подвеска там начнет быстрее изнашиваться.

Эксперты рекомендуют проезжать «лежачих полицейских» передними колесами, заезжая на неровность одновременно и на небольшой скорости.

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