Найден новый способ борьбы с парковкой на газонах

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Паркующиеся на газонах автомобили, видимо, очень утомили некоего жителя Санкт-Петербурга. И он решил наказать нарушителей.
Как минимум три автомобиля (Lada Kalina, Lada Niva, Volkswagen Tiguan) оказались облиты кефиром.
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«У дома 98к4 по Октябрьской набережной появился веселый молочник, по прозвищу „кефирчик“, который борется за газон», — сообщает источник.
Обратились ли в полицию владельцы автомобилей, не сказано.
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Источник: Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер»
Фото: Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер»