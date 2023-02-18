Найден новый способ борьбы с парковкой на газонах

Житель Санкт-Петербурга опробовал его на нескольких автомобилях.

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Паркующиеся на газонах автомобили, видимо, очень утомили некоего жителя Санкт-Петербурга. И он решил наказать нарушителей.

Как минимум три автомобиля (Lada Kalina, Lada Niva, Volkswagen Tiguan) оказались облиты кефиром.

«У дома 98к4 по Октябрьской набережной появился веселый молочник, по прозвищу „кефирчик“, который борется за газон», — сообщает источник.

Обратились ли в полицию владельцы автомобилей, не сказано.

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Источник: Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер»

Фото: Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер»