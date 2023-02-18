Найден новый способ борьбы с парковкой на газонах — журнал За рулем

Найден новый способ борьбы с парковкой на газонах

Житель Санкт-Петербурга опробовал его на нескольких автомобилях.

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Паркующиеся на газонах автомобили, видимо, очень утомили некоего жителя Санкт-Петербурга. И он решил наказать нарушителей.

Как минимум три автомобиля (Lada Kalina, Lada Niva, Volkswagen Tiguan) оказались облиты кефиром.

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«У дома 98к4 по Октябрьской набережной появился веселый молочник, по прозвищу „кефирчик“, который борется за газон», — сообщает источник.

Обратились ли в полицию владельцы автомобилей, не сказано.

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Источник: Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер»

Фото: Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер»

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