Вот что бывает, если попытаться присвоить парковочное место

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В Мурманске автомобилист припарковался на свободное место около дома, после чего приехал другой и стал утверждать, что это его место. В ответ на это первый участник попросил предъявить документы, подтверждающие аренду или покупку земли.
Как это часто бывает, мирным путем конфликт не закончился. «Хозяин» стал лопатой бросать снег на машину противника, а тот ответил атакой из перцового баллончика.
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В группе Вконтакте «Мурманск ДТП ЧП» (привести видеоролик мы не можем из-за присутствующей в нем нецензурной лексики) один из водителей написал:
«Очередной феодал решил, что это место его. Теперь будет разбирательство в суде за порчу имущества и нападение с применением орудия!»
Началось ли оно, пока неизвестно.
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Источник: Комсомольская правда
Фото: «За рулем», «Мурманск ДТП ЧП»