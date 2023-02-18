Вот что бывает, если попытаться присвоить парковочное место — журнал За рулем

Вот что бывает, если попытаться присвоить парковочное место

Инцидент попал под прицел видеорегистратора.

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В Мурманске автомобилист припарковался на свободное место около дома, после чего приехал другой и стал утверждать, что это его место. В ответ на это первый участник попросил предъявить документы, подтверждающие аренду или покупку земли.

Как это часто бывает, мирным путем конфликт не закончился. «Хозяин» стал лопатой бросать снег на машину противника, а тот ответил атакой из перцового баллончика.

Вот что бывает, если попытаться присвоить парковочное место

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В группе Вконтакте «Мурманск ДТП ЧП» (привести видеоролик мы не можем из-за присутствующей в нем нецензурной лексики) один из водителей написал:

«Очередной феодал решил, что это место его. Теперь будет разбирательство в суде за порчу имущества и нападение с применением орудия!»

Началось ли оно, пока неизвестно.

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Источник: Комсомольская правда

Фото: «За рулем», «Мурманск ДТП ЧП»

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