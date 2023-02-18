Посмотрите, как забирают Москвичи от дилера — журнал За рулем

Посмотрите, как забирают Москвичи от дилера

Позавидуют даже премиальные автомобили.

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Один из покупателей кроссовера Москвич 3 забрал машину от дилера на закрытом эвакуаторе.

Такой способ, конечно, выйдет значительно дороже, чем забрать машину на обычном эвакуаторе или просто уехать на ней, как в большинстве случаев делают покупатели недорогих автомобилей.

Посмотрите, как забирают Москвичи от дилера

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Видео от сотрудника одного из дилерских центров появилось в телеграм-канале «Lisarulit». Голос за кадром отметил, что даже Cadillac Escalade забирали на эвакуаторах попроще.

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Источник: Telegram-канал «Lisarulit»

Фото: Telegram-канал «Lisarulit»

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