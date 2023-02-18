В Московской области загорелся грузовик с зажигалками

Материалы по темеПотрясающий финал: смотрите, чем могут быть опасны трамвайные рельсы
В Чеховском городском округе Московской области, на 70 км автодороги М-2 «Крым», загорелся грузовик с бытовыми зажигалками. Перед этим произошло ДТП — автомобиль врезался в ограждение.
В результате пламенем был охвачен весь прицеп с грузом, а тягач очутился на другой стороне дороги. Движение оказалось затруднено в обе стороны.
Материалы по темеПроголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
В ГУ МВД России по Московской области рассказали, что пострадавших в результате аварии нет.
- «За рулем» можно читать в Viber.
Источник: РИА Новости
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области