В Московской области загорелся грузовик с зажигалками — журнал За рулем

В Московской области загорелся грузовик с зажигалками

Пламя охватило весь прицеп.

Материалы по теме
Потрясающий финал: смотрите, чем могут быть опасны трамвайные рельсы

В Чеховском городском округе Московской области, на 70 км автодороги М-2 «Крым», загорелся грузовик с бытовыми зажигалками. Перед этим произошло ДТП — автомобиль врезался в ограждение.

В результате пламенем был охвачен весь прицеп с грузом, а тягач очутился на другой стороне дороги. Движение оказалось затруднено в обе стороны.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В ГУ МВД России по Московской области рассказали, что пострадавших в результате аварии нет.

  • «За рулем» можно читать в Viber.

Источник: РИА Новости

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Наше новое видео
Как превратить грузовик во внедорожник — старый добрый рецепт из СССР
Москвич 3 на тестах «За рулем»: поездили и с МКП, и с вариатором
Видеотест Dongfeng Captain: как ГАЗель, но дешевле

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров110
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: