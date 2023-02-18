В Московской области загорелся грузовик с зажигалками

Пламя охватило весь прицеп.

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В Чеховском городском округе Московской области, на 70 км автодороги М-2 «Крым», загорелся грузовик с бытовыми зажигалками. Перед этим произошло ДТП — автомобиль врезался в ограждение.

В результате пламенем был охвачен весь прицеп с грузом, а тягач очутился на другой стороне дороги. Движение оказалось затруднено в обе стороны.

В ГУ МВД России по Московской области рассказали, что пострадавших в результате аварии нет.

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Источник: РИА Новости

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области