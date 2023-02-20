Автопилоты Tesla вынужденно попали под отзывную кампанию

Отзыв касается более 360 тысяч автомобилей.

Компания Tesla не раз подвергалась критике и традиционно не соглашалась с несовершенством своих технологий и качества.

Тем не менее, многочисленные жалобы фактически вынудили ее провести отзывную кампанию. Правда, с оговоркой, что проводится она «лишь из-за осторожности».

Под отзыв попали Model S, Model X, Model 3 и Model Y разных годов выпуска общим счетом 362 758 машин, проданных в Северной Америке.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На электромобилях будет скорректировано программное обеспечение системы автономного вождения Full Self-Driving, так как ошибки «могут привести к аварии».

В Национальном управлении безопасностью дорожного движения отметили опасность использования «автопилота» на перекрестках, так как система дает команду ехать прямо, хотя машина движется по полосе, предназначенной для поворота. Также упоминаются проезды на желтый сигнал светофора, игнорирование в некоторых случаях знаков «Стоп», недостаточную оперативность на вмешательство в процесс управления водителем.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.



Источник: Сarscoops