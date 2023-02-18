Названа опасность незакрепленных вещей в салоне

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Любой незакрепленный предмет в салоне может травмировать водителя и пассажиров даже при резком торможении. А при ДТП все еще хуже.
Руководитель Центра контраварийной подготовки водителей «МастерКласс» Алексей Колонтай предупреждает, что в этом случае вещи полетят с той скоростью, которая была у автомобиля до столкновения. А при этом даже у небольших предметов внушительная кинетическая энергия.
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Незафиксированные животные, кроме этой, несут и другую опасность. Кошка, например, может попытаться зацепиться за что-то когтями, и этим чем-то может оказаться сонная артерия.
- Также может навредить панорамное зеркало заднего вида.
- «За рулем» можно читать в Viber.
Источник: Газета.ру
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