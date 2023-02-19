Просто расстроился: мужчина разбил семь машин на парковке

Полиция Иркутска задержала двоих подозреваемых в повреждении семи автомобилей.
Их нашли буквально по горячим следам после заявления владельца одной из пострадавших машин. Помогли записи с камер наблюдения.
Выяснилось, что один из 26-летних подозреваемых накануне поссорился с женой, после чего совместно с товарищем употребил некоторое количество спиртных напитков. Далее друзья для успокоения пошли крушить автомобили.
Всего за ночь они успели повредить 7 машин. На какую сумму, не сообщается.
Полицейские выяснят, присутствовали ли в действиях товарищей признаки преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).
- «За рулем» можно читать в Viber.
Источник: VK/Полиция Иркутской области. МВД
Фото: АГН «Москва», VK/Полиция Иркутской области. МВД