Просто расстроился: мужчина разбил семь машин на парковке

Накануне он поссорился с женой.

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Полиция Иркутска задержала двоих подозреваемых в повреждении семи автомобилей.

Их нашли буквально по горячим следам после заявления владельца одной из пострадавших машин. Помогли записи с камер наблюдения.

Выяснилось, что один из 26-летних подозреваемых накануне поссорился с женой, после чего совместно с товарищем употребил некоторое количество спиртных напитков. Далее друзья для успокоения пошли крушить автомобили.

Всего за ночь они успели повредить 7 машин. На какую сумму, не сообщается.

Полицейские выяснят, присутствовали ли в действиях товарищей признаки преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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Источник: VK/Полиция Иркутской области. МВД

Фото: АГН «Москва», VK/Полиция Иркутской области. МВД