Наручные часы спасли три жизни после ДТП

Материалы по темеВодителям рассказали, где чаще случаются «паровозики»
В Германии ночью произошло ДТП: автомобиль с тремя пассажирами вылетел с трассы и оказался от нее примерно в 20 метрах. То есть с дороги его могло быть не видно.
Кроме того, все трое получили серьезные травмы и оказались зажаты в покореженной машине, что не давало им шансов выбраться самостоятельно.
Материалы по темеПроголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
К счастью, помогли часы Apple Watch одного из пассажиров. Они автоматически отправили в службу спасения сообщение о ДТП и GPS-координаты автомобиля, по которым его и нашли спасатели.
- «За рулем» можно читать в Viber.
Источник: heise.de
Фото: Apple