Наручные часы спасли три жизни после ДТП

Выбраться самостоятельно пассажиры не смогли бы.

Материалы по теме Водителям рассказали, где чаще случаются «паровозики»

В Германии ночью произошло ДТП: автомобиль с тремя пассажирами вылетел с трассы и оказался от нее примерно в 20 метрах. То есть с дороги его могло быть не видно.

Кроме того, все трое получили серьезные травмы и оказались зажаты в покореженной машине, что не давало им шансов выбраться самостоятельно.

К счастью, помогли часы Apple Watch одного из пассажиров. Они автоматически отправили в службу спасения сообщение о ДТП и GPS-координаты автомобиля, по которым его и нашли спасатели.

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Источник: heise.de

Фото: Apple