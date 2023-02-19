Какие машины покупают работники разных профессий — журнал За рулем

Какие машины покупают работники разных профессий

Половина владельцев меняют автомобиль реже одного раза в 7 лет.

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Иномарками сегодня владеют 80% автомобилистов. Из них 51% приобретали свои машины не новыми, и 49% — без пробега.

Подержанные иномарки покупают работники транспортной отрасли (15%), производственной (13%) и строительной (11%) сфер. Новые машины иностраных брендов чаще покупают представители разных отраслей промышленности (13%), профессий в сфере транспорта (11%) и ритейла (8%).

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Отечественными машинами владеют 20% автомобилистов. Из них 55% купили свои машины новыми, а 45% — с пробегом.

Новые отечественные автомобили чаще покупают работники сферы транспорта и логистики (14%), промышленной отрасли (13%) и IT-специалисты (10%).

Отечественные автомобили с пробегом выбирают представители профессий в сфере строительства (16%), производственной сферы (14%) и торговли (8%).

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Меняют автомобили раз в два года и чаще только 4% владельцев. Раз в 3–4 года приобретают другой автомобиль 14%.

Раз в 5–6 лет меняют автомобиль 22% людей, а раз в 7–10 лет — 28%. Но большинство людей (32%) меняют транспортное средство реже одного раза в 10 лет. Такие данные получили исследователи Работа.ру и СберАвто, которые опросили более трех тысяч автовладельцев из всех регионов России.

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