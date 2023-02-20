Volkswagen выпустил конкурента Весты — журнал За рулем

Volkswagen выпустил конкурента Весты

Он будет продаваться в более чем 25 странах мира, преимущественно, в развивающихся.

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В сети появились фотографии нового Volkswagen Virtus, который производится на платформе Volkswagen MQB A0 в Индии.

Родственной моделью новинки является выпускаемый в Китае Volkswagen Lavida XR. Характеристики у машин очень похожи: длина автомобилей составляет 4561 мм, а колесная база равна 2651 мм. Есть незначительная разница по ширине и высоте.

Volkswagen выпустил конкурента Весты

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Virtus имеет классический для моделей Volkswagen дизайн: узкая решетка радиатора соединена с фарами, с С-образными светодиодными дневными ходовыми огням.

Дизайн задней части тоже имеет знакомый дизайн — типичный для Volkswagen, в том числе дизайн задних фонарей и характерная боковая выштамповка.

Volkswagen выпустил конкурента Весты

В салоне тоже нет ничего необычного. Есть цифровая панель приборов, центральный экран мультимедийной системы, встроенный в центральную консоль, классические рычаги коробки стояночного тормоза.

Volkswagen выпустил конкурента Весты

Сиденья обиты искусственной кожей с ромбовидным узором, центральный подлокотник небольшой, на заднем ряду есть воздуховоды климатической системы и порты для зарядки гаджетов, а в дверях достаточно места для хранения вещей.

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Новый автомобиль оснащается на выбор трехцилиндровым двигателем 1.0Т и четырехцилиндровым двигателем 1.5Т. Первый имеет мощность 115 л.с. и работает в паре либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-ступенчатым автоматом.

Двигатель 1.5T имеет мощность 150 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой механичкой или 7-ступенчатым роботом.

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Фото: Autohome.com.cn

Volkswagen выпустил конкурента Весты

Он будет продаваться в более чем 25 странах мира, преимущественно, в развивающихся.

Volkswagen выпустил конкурента Весты — фото 1391447Volkswagen выпустил конкурента Весты — фото 1391446Volkswagen выпустил конкурента Весты — фото 1391448Volkswagen выпустил конкурента Весты
Volkswagen выпустил конкурента Весты

Он будет продаваться в более чем 25 странах мира, преимущественно, в развивающихся.

Volkswagen выпустил конкурента Весты — фото 1391447Volkswagen выпустил конкурента Весты — фото 1391446Volkswagen выпустил конкурента Весты — фото 1391448Volkswagen выпустил конкурента Весты
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