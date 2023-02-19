Сотрудница АЗС отбилась шваброй от грабителя с пистолетом — журнал За рулем

Сотрудница АЗС отбилась шваброй от грабителя с пистолетом

Злоумышленник уже задержан.

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В ночь на 14 февраля подозреваемый употребил некоторое количество спиртного и, взяв на вооружение игрушечный пистолет, решил чем-нибудь поживиться.

Так как было поздно, магазины были закрыты. Но работала заправка, на которую и отправился злоумышленник. Подойдя к кассе, он, угрожая пистолетом, стал требовать деньги у сотрудницы.

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Женщина стала отбиваться от налетчика шваброй, параллельно звоня своему начальнику. Злоумышленник решил, что звонок был в полицию, и, испугавшись, ушел. Прибывший руководитель АЗС сумел задержать преступника недалеко от заправки и вызвал полицейских.

Подозреваемый (неоднократно судимый 27-летний житель села Тарабердино) был доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 (Разбой) УК РФ.

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Источник: МВД по Республике Башкортостан

Фото: МВД по Республике Башкортостан

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