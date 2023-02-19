Пассажиры устроили танцы вокруг машины

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В Нижнекамске пассажиры Гранты вышли из машины и стали танцевать прямо на дороге. Видимо, решили, что просто сидеть в автомобиле слишком скучно.
Нужно отметить, что движению они таким образом не мешали, так как на светофоре впереди все равно горел красный свет. Когда загорелся разрешающий сигнал, Гранта поехала вместе со всеми соседями по потоку.
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Заинтересовались ли правоохранительные органы этими танцами, источник не сообщает.
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Источник: Telegram-канал «В Татарстане поймут»
Фото: Telegram-канал «В Татарстане поймут»