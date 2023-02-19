Российские водители стали реже нарушать ПДД

Сервис «Мои Штрафы» опубликовал статистику по штрафам за 2022 год. Согласно ей, 81,5% из 1300 опрошенных получали хотя бы один штраф за 2022 год. Остальные 18,5% не нарушали или просто не попадались. В 2021 году «чистых» водителей было на 14,4% меньше.
Самое частое нарушение — превышение скорости (92%). На втором месте — несоблюдение требований знаков и разметки (19,3%), на третьем — неправильная парковка (12,5%).
Прав лишились 0,2% водителей.
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По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, на возросшую аккуратность водителей есть несколько причин:
- Люди в курсе, что камер все больше, и ездят соответственно.
- Ремонт в условиях санкций — дело дорогое и сложное.
- Гонять дорого и из-за штрафов, и из-за бензина.
- По ОСАГО сейчас машину чинить никто не будет, отдадут деньгами, которых, скорее всего, на ремонт не хватит.
- «За рулем» можно читать в Viber.
Источник: Комсомольская правда
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