Об отпечатках пальцев на дисплеях можно будет забыть — журнал За рулем

Об отпечатках пальцев на дисплеях можно будет забыть

Компания General Motors изобрела технологию самоочистки.

Материалы по теме
Идеальная аптечка водителя: 30 нужных препаратов

Согласно патенту, с поверхности дисплея будут удаляться отпечатки пальцев, другие жирные следы и прочий мусор без нужды в ручной чистке.

Достигаться это будет при помощи нескольких элементов. Во-первых, кроме светодиодов стандартных цветов (красный, зеленый, синий) предусматривается добавление четвертого вида, который будет излучать ультрафиолет, невидимый для глаз человека.

Об отпечатках пальцев на дисплеях можно будет забыть

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Во-вторых, на поверхность дисплея будет нанесен специальный слой с фотокатализатором. Слой этот будет прозрачным, поэтому вы не сможете отличить новый дисплей от старых. Фотокатализатор будет использовать ультрафиолет от светодиодов и молекулы воды из воздуха, чтобы запускать химические реакции, направленные на удаление отпечатков пальцев. Очистку можно запустить в любое время, даже ночью.

Технология находится на стадии патента, поэтому не факт, что она получит серийное воплощение.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autoevolution

Фото: Chevrolet

Наше новое видео
Незаметный герой ГАЗ-63: чем этот вездеход был лучше иностранных аналогов?
Как превратить грузовик во внедорожник — старый добрый рецепт из СССР
Москвич 3 на тестах «За рулем»: поездили и с МКП, и с вариатором

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров73
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: