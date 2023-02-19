Об отпечатках пальцев на дисплеях можно будет забыть

Компания General Motors изобрела технологию самоочистки.

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Согласно патенту, с поверхности дисплея будут удаляться отпечатки пальцев, другие жирные следы и прочий мусор без нужды в ручной чистке.

Достигаться это будет при помощи нескольких элементов. Во-первых, кроме светодиодов стандартных цветов (красный, зеленый, синий) предусматривается добавление четвертого вида, который будет излучать ультрафиолет, невидимый для глаз человека.

Во-вторых, на поверхность дисплея будет нанесен специальный слой с фотокатализатором. Слой этот будет прозрачным, поэтому вы не сможете отличить новый дисплей от старых. Фотокатализатор будет использовать ультрафиолет от светодиодов и молекулы воды из воздуха, чтобы запускать химические реакции, направленные на удаление отпечатков пальцев. Очистку можно запустить в любое время, даже ночью.

Технология находится на стадии патента, поэтому не факт, что она получит серийное воплощение.

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Источник: Autoevolution

Фото: Chevrolet