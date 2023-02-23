Специальное приложение поможет оспорить штраф

Уникальное приложение для смартфонов, которое сможет продемонстрировать, держал водитель телефон во время движения или нет, скоро придет на помощь водителям.
Как сообщает разработчик приложения, НТИ «Автонет», платформа уже функционирует в тестовом режиме.
Приложение считывает данные с гироскопа телефона, позволяя, тем самым, отследить любые движения смартфона. Неровности на дороге на гироскоп не повлияют.
Однако приложение будет считаться доказательством в суде только в случае, если его предоставит Российский союз автостраховщиков. Правовая база под новое приложение пока находится в разработке.
Согласно п. 2.7 ПДД РФ, штраф за использование во время движения телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.
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Источник: Autonews
Фото: depositphotos.com