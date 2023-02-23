Специальное приложение поможет оспорить штраф

Теперь у водителей есть возможность доказать, что они не держали телефон за рулем.

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Уникальное приложение для смартфонов, которое сможет продемонстрировать, держал водитель телефон во время движения или нет, скоро придет на помощь водителям.

Как сообщает разработчик приложения, НТИ «Автонет», платформа уже функционирует в тестовом режиме.

Приложение считывает данные с гироскопа телефона, позволяя, тем самым, отследить любые движения смартфона. Неровности на дороге на гироскоп не повлияют.

Однако приложение будет считаться доказательством в суде только в случае, если его предоставит Российский союз автостраховщиков. Правовая база под новое приложение пока находится в разработке.

Согласно п. 2.7 ПДД РФ, штраф за использование во время движения телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

«За рулем» можно читать в Телеграм.

Источник: Autonews

Фото: depositphotos.com