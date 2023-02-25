Страховщики назвали самые «мощные» регионы — журнал За рулем

Страховщики назвали самые «мощные» регионы

Доля мощных автомобилей там выше средней по стране.

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Российский союз автостраховщиков (РСА) подсчитал, что в Москве, Камчатском крае и ЯНАО самое большое количество автомобилей с мощными двигателями. К таким машинам РСА отнес все авто с моторами мощностью более 150 лошадиных сил.

В России в целом 16% всего автопарка оснащено подобными двигателями. В Москве двигатели мощностью более 150 л. с. имеет треть автопарка, в Камчатском крае — 27%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 26%.

В топ «мощных» регионов также вошли Санкт-Петербург, Магаданская и Сахалинская области — там таких автомобилей порядка 25%.

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«Автовладельцы предпочитают автомобили с мощными двигателями или в силу специфических погодных и прочих условий в регионе — например, по сильно заснеженной дороге, конечно, проще проехать на мощном автомобиле, чем на малолитражном, — или из-за любви к дорогим иномаркам, что, скорее, характерно для Москвы и Санкт-Петербурга», — отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

Источник: РСА

Фото: Unsplash

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