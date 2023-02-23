Smart превратили… во внедорожник

Смотрится конструкция крайне необычно.

В США на аукционе продают Smart первого поколения. Но не обычный, а переделанный в суровый внедорожник с лебедкой.

Лебедкой доработки не ограничиваются. Также сюда входят увеличенный на 8 см клиренс, 15-дюймовые колеса с внедорожными шинами, расширители арок.

Кроме того, для переделки был выбран Smart в версии Brarus, который и сам по себе не совсем обычный. В частности, у него измененная выхлопная система.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: jalopnik

Фото: «За рулем», Cars & Bids