Smart превратили… во внедорожник — журнал За рулем

Smart превратили… во внедорожник

Смотрится конструкция крайне необычно.

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В США на аукционе продают Smart первого поколения. Но не обычный, а переделанный в суровый внедорожник с лебедкой.

Лебедкой доработки не ограничиваются. Также сюда входят увеличенный на 8 см клиренс, 15-дюймовые колеса с внедорожными шинами, расширители арок.

Кроме того, для переделки был выбран Smart в версии Brarus, который и сам по себе не совсем обычный. В частности, у него измененная выхлопная система.

Smart превратили… во внедорожник

Smart превратили… во внедорожник

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Источник: jalopnik

Фото: «За рулем», Cars & Bids

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