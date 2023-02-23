Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер — журнал За рулем

Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер

В рамках рестайлинга модель XT4 получила и другие новшества.

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Cadillac представил обновленный кроссовер XT4. Основные внешние изменения — новые светодиодные фары и решетка радиатора, а также плюс три цвета в гамму.

Внутри «главное блюдо» — изогнутый дисплей диагональю 33 дюйма! Размерчик, прямо скажем, с небольшой телевизор. Дисплей объединяет комбинацию приборов и информационно-развлекательную систему. Последняя, кстати, дополнена акустикой AKG, включающей 13 динамиков.

Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер

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Уже в базовой версии кроссовер оснащен системами автоматического экстренного торможения, мониторинга слепых зон и интеллектуального дальнего света.

Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер

Двигатель — двухлитровый 235-сильный бензиновый с наддувом, трансмиссия — девятиступенчатый автомат. Привод полный.

Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер

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Источник: Cadillac

Фото: Cadillac

Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер

В рамках рестайлинга модель XT4 получила и другие новшества.

Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер — фото 1392121Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер — фото 1392123Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер — фото 1392122Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер
Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер

В рамках рестайлинга модель XT4 получила и другие новшества.

Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер — фото 1392121Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер — фото 1392122Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер — фото 1392123Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер
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