Cadillac воткнул изогнутый «телевизор» в свой кроссовер

В рамках рестайлинга модель XT4 получила и другие новшества.

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Cadillac представил обновленный кроссовер XT4. Основные внешние изменения — новые светодиодные фары и решетка радиатора, а также плюс три цвета в гамму.

Внутри «главное блюдо» — изогнутый дисплей диагональю 33 дюйма! Размерчик, прямо скажем, с небольшой телевизор. Дисплей объединяет комбинацию приборов и информационно-развлекательную систему. Последняя, кстати, дополнена акустикой AKG, включающей 13 динамиков.

Уже в базовой версии кроссовер оснащен системами автоматического экстренного торможения, мониторинга слепых зон и интеллектуального дальнего света.

Двигатель — двухлитровый 235-сильный бензиновый с наддувом, трансмиссия — девятиступенчатый автомат. Привод полный.

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Источник: Cadillac

Фото: Cadillac