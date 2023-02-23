Навигация Porsche прокладывает самые длинные и медленные маршруты. Зачем?

Так работает новая функция. Смысл в том, чтобы предложить водителю самый живописный маршрут.

Материалы по теме Идеальная аптечка водителя: 30 нужных препаратов

Приложение ROADS by Porsche обзавелось функцией поиска живописных маршрутов. Как сообщает производитель, искусственный интеллект таким образом превратит поездку в увлекательное и познавательное путешествие.

Алгоритм выбирает не самый короткий маршрут, а тот, который понравится именно конкретному водителю.

В зависимости от предпочтений есть возможность выбрать более извилистый, более прямой или сбалансированный вариант. Есть также возможность поделиться своим маршрутом или выбрать из чужих.

Кроме того, есть возможность проложить дорогу с учетом достопримечательностей. Еженедельно будут публиковаться наиболее интересные подобные направления с подробными описаниями.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Porsche

Фото: Porsche