«Беларус»: теперь не только тракторы

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На территории минского тракторного завода откроется павильон “Шаурмичная”. В тестовом режиме он уже работал во время новогодних праздников, а теперь планируется регулярная работа.
Первоначально заведение будет открыто с 10.30 до 14.00. Однако график обещают пересмотреть, если будут заявки от потребителей.
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На первом этапе будут торговать шаурмой весом 200, 300 и 350 грамм и предложат три варианта соуса. Со временем планируется расширение ассортимента.
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Источник: Quto
Фото: Youtube, канал OFFROADER