Конец дилерскому беспределу: к машинам перестали навязывать допы — журнал За рулем

Конец дилерскому беспределу: к машинам перестали навязывать допы

Покупать по прежним ценам желающих стало мало.

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При покупке новых автомобилей дилеры больше не пытаются навязывать дополнительное оборудование.

Традиционная для последнего времени схема, когда продавец заявляет минимальную цену, а при непосредственном обращении в салон не отдает машину без дополнительного оборудования, страховок и прочих подобных вещей, уходит в прошлое.

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Сейчас автомобилей в наличии немного, цены на них высокие, и покупатели уже не столь активны. В этом признаются даже сами дилеры. Цены выравниваются. В то же время, как предполагают крупные продавцы, небольшие салоны все равно продолжат зарабатывать, навязывая дорогие кредиты.

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Источник: Газета.ру

Фото: Depositphotos

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