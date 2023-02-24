Конец эпохи: Bentley отказывается от своего легендарного двигателя

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Компания Bentley завершит производство своего фирменного 6-литрового мотора W12. Произойдет это уже в апреле 2024 года. Заменить его планируют гибридными установками на базе агрегатов поменьше (6- и 8-цилиндровых).
Последняя модель, примерившая уходящий двигатель, — лимитированное купе Mulliner Batur, раскупленное еще до премьеры. На нем мотор выдает впечатляющие 750 л.с. и 1000 Нм.
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W12 выпускается уже 20 лет. За время производства он пережил множество модернизаций. Ожидается, что к окончанию выпуска его тираж составит более 105 тысяч экземпляров.
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Источник: Авто.ру
Фото: Bentley