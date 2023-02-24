В Москве сотрудники ГИБДД остановили водителя с номерами не от его автомобиля. Проверка показала, что регистрационные знаки подложные, то есть сделаны не изготовителем в порядке, установленном законом. Кроме того, присутствовали искаженные символы.
Суд признал автовладельца виновным по ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) с лишением права управления на полгода.
Попытка обжаловать решение не удалась. Нарушитель рассказал, что машина была подарена ему отцом, и при переоформлении никто ему не сказал, что номера нужно менять, а суд сообщил, что водитель должен проверить соответствие регистрационного знака в свидетельстве о регистрации и на автомобиле.
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Источник: autonews
Фото: АГН «Москва»