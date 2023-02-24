Женщина узнала, что лишена прав... 8 лет назад

Но это лишь часть неприятностей. Все закончилось условным сроком лишения свободы.

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В Курганской области женщина отъезжала задним ходом от аптеки и совершила наезд на пешехода. Об этом ей сообщили свидетели. Затем водитель поехала в больницу с пострадавшей и, убедившись, что ее жизнь вне опасности, отправилась домой.

К виновнице ДТП домой приехали сотрудники ГИБДД и сообщили об оставлении места ДТП, а также о том, что она лишена прав уже 8 лет за нарушение ПДД. Причем, по ее словам, штраф она оплачивала, но думала, что за сына.

В итоге женщина была признана виновной в нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью лицом, лишенным права управления. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3,5 года. Также она должна выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей, для выплаты которых продадут арестованный автомобиль.

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Источник: Ura.ru

Фото: Depositphotos