Водителей штрафуют за приложения в чужих телефонах

Дело в том, что они запрещены.

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В Германии объявлена охота на приложения для телефонов, показывающие расположение дорожных камер (они запрещены немецкими ПДД). И наказание за это грозит серьезное.

В конце января в городе Гейдельберг полиция остановила машину, двигающуюся слишком быстро. При проверке в салоне был обнаружен смартфон на центральной консоли, повернутый дисплеем к пассажиру, а в нем то самое приложение с камерами.

Телефон принадлежал именно пассажиру, который, по словам водителя, и пользовался приложением. Но автомобилисту все равно достался штраф 100 евро и один штрафной балл.

Мужчина пытался обжаловать решение в суде, но тщетно: судьи поддерживали предыдущее решение. В итоге Высший земельный суд Карлсруэ постановил, что за применение пассажиром приложения для отслеживания камер водитель получит штраф.

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Источник: Quto

Фото: “За рулем”