Вообще не подозрительно: водитель пытался поменяться местами с пассажиром на глазах у инспекторов — журнал За рулем

Вообще не подозрительно: водитель пытался поменяться местами с пассажиром на глазах у инспекторов

Алкоголь в крови, кстати, не нашли. Поведение было вызвано другими веществами.

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В Абакане во время патрулирования экипаж ДПС обнаружил подозрительный автомобиль, водитель которого при виде инспекторов свернул в гаражи.

Догнав машину, сотрудники увидели, как водитель пытается поменяться местами с пассажиром, не выходя из салона.

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Алкотестер показал, что спиртного водитель не употреблял. Однако в процессе медосвидетельствования выяснилось, что присутствует наркотическое опьянение. Автомобиль отправили на спецстоянку, а водителя и пассажира доставили в полицию.

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Источник: Госавтоинспекция Абакана

Фото: Depositphotos

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