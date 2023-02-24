Вообще не подозрительно: водитель пытался поменяться местами с пассажиром на глазах у инспекторов

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В Абакане во время патрулирования экипаж ДПС обнаружил подозрительный автомобиль, водитель которого при виде инспекторов свернул в гаражи.
Догнав машину, сотрудники увидели, как водитель пытается поменяться местами с пассажиром, не выходя из салона.
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Алкотестер показал, что спиртного водитель не употреблял. Однако в процессе медосвидетельствования выяснилось, что присутствует наркотическое опьянение. Автомобиль отправили на спецстоянку, а водителя и пассажира доставили в полицию.
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Источник: Госавтоинспекция Абакана
Фото: Depositphotos