Помните дефицит электроусилителей? Найдено решение! — журнал За рулем

Помните дефицит электроусилителей? Найдено решение!

Дешево, быстро, а вот как работает…

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Блогеры с канала «Гараж54» сделали очередной проект. На этот раз они внедрили электроусилитель на вазовскую «классику». Да не простой, фабричный, а из подручных средств. Бюджет постройки, кстати, составил 5 тысяч рублей.

В процессе в автомобиле поселились некоторые запчасти от Toyota. Узел сначала проверили в лабораторных условиях, на столе, а уж потом стали устанвливать в «Копейку».

Помните дефицит электроусилителей? Найдено решение!

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Внедренные запчасти сильно утяжелили руль на заглушенной машине, а вот в движении другое дело. Руль стал очень легким. Что интересно, сохранилась его способность возвращаться в центральное положение.

Однако точностью реакций получившаяся конструкция не отличается. Например, при попадании в колею машину начинает бросать в стороны.

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Источник: Гараж 54 / YouTube

Фото: Гараж 54 / YouTube

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