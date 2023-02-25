Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI! — журнал За рулем

Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI!

6 цилиндров и полный привод - это редкая модификация R32.

Материалы по теме
Идеальная аптечка водителя: 30 нужных препаратов

На аукционе Bring a Trailer появился горячий хэтчбек Volkswagen Golf R32 2004 года выпуска с пробегом 97 миль (156 км). На данный момент торги уже окончены, автомобиль продан за немалые 104 тысячи долларов (примерно 7 770 000 рублей).

Заряженный Volkswagen Golf четвертого поколения появился в Европе в 2002 году, в США — в 2003 году. 5000 экземпляров хотели продать за 2 года, но справились всего за 13 месяцев.

Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI!

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI!

В движение машину приводит атмосферный VR6 (V6 с малым углом развала цилиндров) объемом 3,2 л и мощностью 241 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая механическая или «робот» DSG. Привод полный.

Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI!

Разгон до сотни 6,6 и 6,4 с МКПП и DSG соответственно. Цветов было всего четыре: серебристый, чёрный, красный и синий.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Bring a Trailer

Фото: Bring a Trailer

Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI!

6 цилиндров и полный привод — это редкая модификация R32.

Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI! — фото 1392689Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI! — фото 1392687Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI! — фото 1392686Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI!
Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI!

6 цилиндров и полный привод — это редкая модификация R32.

Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI! — фото 1392689Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI! — фото 1392686Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI! — фото 1392687Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI!
Наше новое видео
Большой кроссовер Lada, почти VW из Калуги, «родные» Москвичи: раскрыты планы автопрома
Так вот в чем дело! 7 незаметных причин перерасхода топлива
Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров26
Оцените материал
0:0

Отзывы о Volkswagen Golf (1)

Volkswagen 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину —Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: