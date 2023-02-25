Продается уникальный Гольф без пробега: лучше, чем GTI!

6 цилиндров и полный привод - это редкая модификация R32.

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На аукционе Bring a Trailer появился горячий хэтчбек Volkswagen Golf R32 2004 года выпуска с пробегом 97 миль (156 км). На данный момент торги уже окончены, автомобиль продан за немалые 104 тысячи долларов (примерно 7 770 000 рублей).

Заряженный Volkswagen Golf четвертого поколения появился в Европе в 2002 году, в США — в 2003 году. 5000 экземпляров хотели продать за 2 года, но справились всего за 13 месяцев.

В движение машину приводит атмосферный VR6 (V6 с малым углом развала цилиндров) объемом 3,2 л и мощностью 241 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая механическая или «робот» DSG. Привод полный.

Разгон до сотни 6,6 и 6,4 с МКПП и DSG соответственно. Цветов было всего четыре: серебристый, чёрный, красный и синий.

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Источник: Bring a Trailer

Фото: Bring a Trailer