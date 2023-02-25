Может случиться с каждым: снег раздавил три автомобиля — журнал За рулем

Может случиться с каждым: снег раздавил три автомобиля

Не у всех домов вовремя очищают крышу.

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В Новосибирске с крыши многоэтажки сошел снег, повредив три припаркованных автомобиля. У одного из них, ВАЗ-2109, крыша смялась вовнутрь, несколько стекол лопнули, да и дверям досталось.

Остальным автомобилям повезло немного больше, но все равно приятного мало. Владельцы вызвали полицию на место происшествия.

Может случиться с каждым: снег раздавил три автомобиля

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О том, когда в последний раз чистили от снега крышу многоэтажки, неизвестно.

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Источник: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

Фото: Andreea Popa / Unsplash, Telegram-канал «АСТ-54»

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