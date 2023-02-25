Раскрыт секрет, как снимают рекламу Формулы-1

Это уникальный случай, так как съемки обычно скрыты от посторонних глаз.

В сеть попало видео со съемок рекламы Формулы-1. Точнее, это была презентация нового болида Ferrari SF-23 для сезона 2023 года. Машину обкатали на трассе Фьорано.

И именно расположение трассы позволило блогеру снять интересный ролик о том, что происходит на подобных мероприятиях. Обычно они проходят в закрытом режиме.

Автомобили для съемок движущегося болида, конечно, должны быть быстрыми и на прямой, и в поворотах. С задачей гонять по трассе справились два кроссовера Alfa Romeo Stelvio в вариантах Veloce и Quadrifoglio с двигателями мощностью 280 и 510 л.с. соответственно.

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Источник: motor.ru

Фото: пресс-службы команд F1

Видео: varryx/youtube