Материалы по темеДПС или технадзор: кто должен проверять машины на дорогах?
В Тюмени инспекторы ДПС остановили машину, водитель которой в процессе общения достал из бардачка… гранату.
Но не боевую, а страйкбольную, что выяснили прибывшие специалисты. Так что за гранату автомобилисту ничего не грозит.
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А вот за его состояние грозит. Водитель оказался пьяным, причем поставил своеобразный рекорд: алкотестер показал 2,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. И дополнительный отягчающий фактор: вождение в нетрезвом состоянии у него повторное, так что теперь ему точно светит уголовная ответственность.
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Источник: Telegram-канал «ГИБДД Тюменской области»
Фото: «За рулем»