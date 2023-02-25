Граната в машине — не повод для уголовного наказания — журнал За рулем

Граната в машине — не повод для уголовного наказания

Но при важном условии.

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ДПС или технадзор: кто должен проверять машины на дорогах?

В Тюмени инспекторы ДПС остановили машину, водитель которой в процессе общения достал из бардачка… гранату.

Но не боевую, а страйкбольную, что выяснили прибывшие специалисты. Так что за гранату автомобилисту ничего не грозит.

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А вот за его состояние грозит. Водитель оказался пьяным, причем поставил своеобразный рекорд: алкотестер показал 2,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. И дополнительный отягчающий фактор: вождение в нетрезвом состоянии у него повторное, так что теперь ему точно светит уголовная ответственность.

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Источник: Telegram-канал «ГИБДД Тюменской области»

Фото: «За рулем»

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