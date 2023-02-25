Чемпион Формулы-1 теперь гоняет на кроссовере

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Двукратный чемпион мира, испанец Фернандо Алонсо снялся в новом рекламном ролике автомобиля Aston Martin. Почему именно эта марка? Все очень просто: Алонсо с 2023 года является пилотом заводской команды в Формуле-1.
В видео гонщик тестирует на гоночной трассе кроссовер DBX707. Число 707 — табун лошадиных сил под капотом, делающий машину самым мощным серийным премиальным кроссовером в мире, как утверждает Aston Marin.
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Езда Фернандо на этом автомобиле не ограничится гоночной трассой, ведь один экземпляр кроссовера теперь является его служебным автомобилем.
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Источник: autosport.com.ru
Фото: Aston Martin
Видео: youtube/Aston Martin