Hyundai продаст завод, где работали 12-летние дети — журнал За рулем

Hyundai продаст завод, где работали 12-летние дети

Предприятие являлось одним из поставщиков автокомпонентов.

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Hyundai известил акционеров, что продаст контрольный пакет акций завода автокомпонентов, где в 2022 году выявили использование детского труда. Завод находится в американском штате Алабама.

В прошлом году Reuters опубликовало расследование, где говорилось о работе детей (в том числе 12-летних) на предприятиях-поставщиках Hyundai. Начались проверки, которые подтвердили нарушения, причем одним из предприятий оказался завод, 72 % акций которого принадлежат самой Hyundai.

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Компания сообщила своим акционерам, что сейчас соблюдает законодательство относительно работы несовершеннолетних. К слову, многие из них были наняты на предприятия сторонними кадровыми агентствами и по поддельным документам.

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Источник: Reuters

Фото: Hyundai

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