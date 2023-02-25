Вот какими будут машины в условиях глобального потепления

Изменений придется внести немало.

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Шотландский бизнесмен Питер Варди показал рендер автомобиля 2100 года, когда из-за глобального потепления температура воздуха поднимется на 5,4 градуса Цельсия по сравнению с нынешней.

Кажется, что изменение не такое уж большое, но это означает, что, например, в Нью-Йорке зимой температура будет +11 градусов, а в Катаре уже +50. Летние показатели, соответственно, еще выше.

Питер Варди изобразил условный VW Golf 2100 года. Его шины термостойкие с глубоким протектором, чтобы выдерживать и температуру саму по себе, и раскаленное дорожное покрытие. Решетка радиатора обзавелась крупными ячейками для лучшего охлаждения, лобовое стекло тонировано, а остальных вовсе нет. Завершение образа — увеличенный клиренс для улучшения проходимости.

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Источник: autoevolution

Фото:, Scout Motors, Питер Варди