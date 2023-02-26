Владелец собрал идеальный Subaru WRX STI, скрестив его… с Ferrari! — журнал За рулем

Владелец собрал идеальный Subaru WRX STI, скрестив его… с Ferrari!

Была цель добавить мощности.

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Владелец раллийного Subaru WRX STI Сэм Альберт захотел сделать автомобиль немного мощнее. Решение он придумал довольно необычное: под капотом поселился… V8 от Ferrari!

Дело в том, что по правилам ралли на атмосферном двигателе объемом менее 4,5 л не ограничивается мощность, поэтому выбор и пал на 4,3-литровый V8 F136 IB от Ferrari California.

Владелец собрал идеальный Subaru WRX STI, скрестив его… с Ferrari!

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Также блогеру приглянулся этот двигатель из-за более стабильной кривой крутящего момента. Но и о недостатках он тоже помнит: мотор тяжелее, поэтому будет усугублять недостаточную поворачиваемость. Нужна настройка подвески.

Сейчас двигатель уже установлен и работает. Процесс постройки автор освещает на своем канале.

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Источник: carsweek

Фото, видео: youtube/Sam Albert Rally

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