Суперкар Alfa Romeo еще не существует, но уже почти распродан — журнал За рулем

Суперкар Alfa Romeo еще не существует, но уже почти распродан

Решение о его запуске должно быть принято в апреле.

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Новый суперкар Alfa Romeo, неофициально известный под названием 6C, настолько ожидаемый, что почти весь предполагаемый тираж уже распродан. Об этом сообщил генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато.

Проблема в том, что проект пока даже не одобрен концерном Stellantis, куда входит итальянская марка. Решение должно быть принято в апреле.

Суперкар Alfa Romeo еще не существует, но уже почти распродан

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Руководство считает проект безумным, так как он, вероятно, оснащен двигателем внутреннего сгорания вместо все больше распространяющихся электромоторов. Также планируется, что суперкар будет впечатлять своим дизайном и будет пригоден в качестве машины на каждый день.

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Источник: autocar

Фото: autocar

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