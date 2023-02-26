Суперкар Alfa Romeo еще не существует, но уже почти распродан

Решение о его запуске должно быть принято в апреле.

Новый суперкар Alfa Romeo, неофициально известный под названием 6C, настолько ожидаемый, что почти весь предполагаемый тираж уже распродан. Об этом сообщил генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато.

Проблема в том, что проект пока даже не одобрен концерном Stellantis, куда входит итальянская марка. Решение должно быть принято в апреле.

Руководство считает проект безумным, так как он, вероятно, оснащен двигателем внутреннего сгорания вместо все больше распространяющихся электромоторов. Также планируется, что суперкар будет впечатлять своим дизайном и будет пригоден в качестве машины на каждый день.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: autocar

Фото: autocar