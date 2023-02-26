Этот кроссовер Nissan подешевел сразу на 20%!

Предложение действует до 31 марта.

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Электрический кроссовер Nissan Ariya рекордно подешевел в Китае после скидок одноклассников. Машина сбросила с цены 60 000 юаней (650 тысяч рублей) и теперь стоит от 224 800 юаней (2,4 миллиона рублей).

Как сообщает официальный сайт производителя, скидка будет действовать до 31 марта.

Первой на китайском рынке электромобилей демпинговать начала Tesla, снизив цены на 13% и вынудив других производителей последовать за собой. К примеру, так поступили Toyota со своим bZ4X (-15%) и Xpeng (-13%).

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Источник: electrek

Фото: Nissan