Этот кроссовер Nissan подешевел сразу на 20%! — журнал За рулем

Этот кроссовер Nissan подешевел сразу на 20%!

Предложение действует до 31 марта.

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Электрический кроссовер Nissan Ariya рекордно подешевел в Китае после скидок одноклассников. Машина сбросила с цены 60 000 юаней (650 тысяч рублей) и теперь стоит от 224 800 юаней (2,4 миллиона рублей).

Как сообщает официальный сайт производителя, скидка будет действовать до 31 марта.

Этот кроссовер Nissan подешевел сразу на 20%!

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Первой на китайском рынке электромобилей демпинговать начала Tesla, снизив цены на 13% и вынудив других производителей последовать за собой. К примеру, так поступили Toyota со своим bZ4X (-15%) и Xpeng (-13%).

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Источник: electrek

Фото: Nissan

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