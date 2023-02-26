Этот кроссовер Nissan подешевел сразу на 20%!

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Электрический кроссовер Nissan Ariya рекордно подешевел в Китае после скидок одноклассников. Машина сбросила с цены 60 000 юаней (650 тысяч рублей) и теперь стоит от 224 800 юаней (2,4 миллиона рублей).
Как сообщает официальный сайт производителя, скидка будет действовать до 31 марта.
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Первой на китайском рынке электромобилей демпинговать начала Tesla, снизив цены на 13% и вынудив других производителей последовать за собой. К примеру, так поступили Toyota со своим bZ4X (-15%) и Xpeng (-13%).
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Источник: electrek
Фото: Nissan